Depremin olduğu ilk haftadan itibaren Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde arama kurtarma ekibiyle birlikte kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren, hayırsever kişi ve kuruluşların desteği ile yardım malzemesi dağıtan, sorunların çözümüne katkı sağlayan ve günlük 5000 kişiye sıcak yemek dağıtan İlhan Kılıç, depremin ardından da Afşin halkını yalnız bırakmıyor.

Kılıç, Çorum’un kardeş şehri ilan edilen Afşin’de yoğun ilgiyle karşılandı. Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkan Afşinspor’un şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere özel davetle Afşin’e giden ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, futbolculara kupa ve plaketlerini takdim etti.



Beraberinde ÇOSTOG Muhasibi Halil İbrahim Şen ile birlikte Afşin’i çıkarma yapan İlhan Kılıç, burada kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partileri de ziyaret ederek bazı görüşmeler yaptı.

Göreve yeni başlayan Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Kılıç, Afşin’de yaptıkları çalışmalar ve bazı projeleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Sarıdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılıç’a teşekkür etti, Çorum halkına selamlarını yolladı.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan ile de bir araya gelerek bir süre görüşen Kılıç, ardından İlçe Jandarma Komutanı Özgür Gümüşay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Gençlik Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, PTT Müdürü Fatih Kırbıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe protokolü ile durum değerlendirmesi yaptı.

İlhan Kılıç, Afşin halkı ile olan bağları hiçbir zaman koparmayacaklarını, her fırsatta ve koşulda dayanışma içerisinde olacaklarını vurguladı.