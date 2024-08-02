Kısa bir süre önce kurulan Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD), ilk kongresini yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri, oy birliği ile ilk genel kurullarını yapma kararı aldı. ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, ilk genel kurulun bugün (2 Ağustos 2024 Cuma günü) saat 20.00’de Ahçılar Sokak üzerinde bulunan Fiore Cafe’de yapılacağını söyledi.

Dernek üyelerini davet eden Pehlivan, çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 16 Ağustos’ta olacağını bildirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR