Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 77,41 arttı, aylık yüzde 5,30 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 artış gösterdi. H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 73,02 artarken, aylık artış yüzde 4,51 oldu.

Editör: Haber Merkezi