Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD), dernek üyeleri ile sanayi esnafı arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek adına düzenlediği organizasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın yaptığı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren ÇOSAD, bu kez Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın önderliği ve Murat Gökmen’in ev sahipliğinde Altın Kepçe Lokantası’nda dernek üyeleri ile sanayi esnafını buluşturarak, nezih bir ortamda birlikte kahvaltı yapmanın tadını çıkardılar.

Kahvaltı programına ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş, Genç TSO Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, HGYD Başkanı Birkan Demirci, dernek yöneticileri ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan Eyyüp Pehlivan, bu güzel ortamda kendilerinin buluşmasına vesile olan Murat Gökmen’e teşekkür ederek, ÇOSAD olarak önümüzdeki günlerde farklı organizasyonlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Murat Gökmen de, kahvaltı davetine katılan tüm dernek üyeleri ve sanayi esnafına teşekkür ederek, Çorum Sanayi Sitesi esnafının her zaman yanında ve destekçisi olacağını kaydetti.

Editör: HABER MERKEZİ