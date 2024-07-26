Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri, oy birliği ile ilk genel kurullarını yapma kararı aldı.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan’dan edindiğimiz bilgilere göre, Genel Kurul 2 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Ahçılar Sokak üzerinde bulunan Fiore Cafe’de yapılacak.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise ikinci toplantı 16 Ağustos 2024 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem maddeleri ile yapılacak. Genel Kurul’da derneğin yeni yönetim organları seçilecek.

ÇOSAD Başkanı Pehlivan, Genel Kurula tüm dernek üyelerini davet etti.

Editör: Haber Merkezi