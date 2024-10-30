Cumhuriyet’in 101’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Çorum Belediyesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Vatandaşların katılımıyla Çorum’un en yüksek dağı olan Kösedağ zirvesine dev Türk Bayrağı dikildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların yoğun katılımıyla Kösedağ zirvesine gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşünün ardından zirveye dev Türk Bayrağı dikildi. Çatak mevkiinden başlayacak olan yürüyüş, zirveye Türk Bayrağı’nın dikilmesiyle sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ