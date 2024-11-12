Ziyarette Alperen Alaca ve dedesi Abdullah Alaca ile sohbet eden Vali Çalgan, Alperen’e başarılarının devamını dileyerek kariyer planlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Eğitiminin önemini vurgulayan Vali Çalgan, gençlerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda topluma faydalı bireyler olmalarının da önemli olduğunu ifade etti. Vali Çalgan, “Alperen'in başarısı, sadece ailesinin değil, tüm Çorum'un gurur kaynağı olmuştur. Gençlerimiz, ülkemizin geleceği için büyük bir umut taşıyor. Kendisine eğitim hayatında ve gelecekteki kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.

Alperen Alaca, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ederken, dedesi Abdullah Alaca ise torununun bu başarısının ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ziyaretin sonunda, Vali Çalgan, Alperen'e çeşitli hediyeler takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Editör: SELDA FINDIK