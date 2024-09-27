Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan Vali Ali Çalgan, göreve başladı.

Vali Çalgan'ı, Valilik bahçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve Valilik çalışanları karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Çalgan, makamına geçti. Çalgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum’da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çorum Valisi olarak görevlendirilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çalgan, Çorum’un kadim, tarihi ve zengin bir şehir olduğunu, Türkiye’nin her alanına müspet katkı verdiğini belirterek, “Bu kadim bu tarihi şehirde hemşerilerime en iyi şekilde hizmet edebilmek için gece gündüz demeden arkadaşlarımızla beraber çalışacağız.” dedi.

Çorum’un sahip olduğu tarımsal üretim kapasitesini arttırmak için, sanayi yatırımlarını güçlendirmek için, eğitim ve sağlıkta vücudun üzerine hizmet kalitesi anlamında, nefaset anlamında arttırmak için gayret göstereceklerini kaydeden Çalgan, “Yine çevreye duyarlı projelerle çok güzel bir şehirde yaşıyoruz hamdolsun. Herkesin çok büyük emeği olmuş. Seçilmişlerin, belediye başkanlarımızın çok temiz bir şehre gidiyorsun dediler daha da iyi bir şehirde yaşamak için, daha da iyi bir gelecek için çevreye duyarlı projeler geliştireceğiz inşallah.” diye konuştu.

“ÇORUM, ALGININ ÇOK ÖTESİNDE”

Türkiye'nin güçlü yapısına katkılarda bulunmuş olan Çorum’u geliştirerek ileriye taşımak amacında olduklarını dile getiren Çalgan, şunları söyledi: “Sanayimizin durumu çok iyi. Şükürler olsun ki bunu herkes kabul ediyor. Sitayişle bahsediyor. Çorum hakkında algının çok ötesinde bir yer olduğunu çok gelişmiş bir şehir olduğunu herkesten duydum ve çok mutlu oldum. Bunu niye söyledim? Sanayimizin iyi bir altyapısı var. Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi, şehrimize yeni yatırımların, fabrikaların kazandırılması için yerli dinamiklerle, sanayici iş birliği yaparak. İnşallah bir çıta daha yukarıya çıkarmaya çalışacağız.”

“KAPIMIZ SİZLERE AÇIK”

Çorum'un tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Çalgan, “Turizmde de inşallah yapacağımız tanıtımlarla bunu sadece ülkemizden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bir yer olmaktan çıkarıp dünyadan gelen misafirlere de ev sahipliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Turizm potansiyelimizin çok altında bundan istifade ettiğimizi değerlendiriyorum. Bunu inşallah ileriye taşıyacağız. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı, etkin şekilde cevap verirken değerli arkadaşlarım her zaman hukukun üstünlüğü adalet, şeffaflık ve katılımcılık esas alacağız. Tüm hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşaması için emniyet ve asayiş hizmetlerini en üst düzeyde tutacağız. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Çorum'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hedefe ulaşma yolunda hemşehrilerimden, sizlerden dua, destek ve hoşgörü talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

Çalgan, eski Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.