Seçim çalışmalarında yaptığı açıklamalar ve izlediği politika ile her kesimin takdirini toplayan MHP adayı Vahit Kayrıcı, vatandaşlardan ve esnaflardan tam destek alıyor.

Çorum’u karış karış gezen, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren milletvekili adayı Kayrıcı, gezilerine Oto Galericiler Sitesi ve Oto Pazarı ile devam etti.

Sabah kahvaltısını galerici esnafıyla birlikte yapan Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, seçimlerde dua ve destek istedi.

Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ın ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya Kayrıcı’nın yanısıra Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam ile teşkilat mensupları ve çok sayıda galerici esnafı katıldı.

Çorum’da 20 yıldır tek başına iktidardan seçilenlerin yetersizliği nedeniyle hak ettiği hizmetleri alamadığı için halkın talep ve beklentisinin fazla olduğuna dikkat çeken Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorum’un sorunlarını ortak aklı kullanarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Kayrıcı, daha sonra oto pazarını ve galericiler sitesini tek tek dolaşarak, esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Hayırlı işler, bereketli kazançlar ve işlerinde kolaylık dileyen Kayrıcı, Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne" diyerek destek istedi.

(Haber Merkezi)