YÜRÜYÜŞ YOLU, KOŞU VE BİSİKLET YOLLARI BULUNUYOR

Çorum Valiliği sosyal medya hesaplarında tanıtılan Laçin Yeşil Göl, bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen Yeşil Göl Mesire alanında, bungalov, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları bulunuyor.

Laçin Yeşil Göl Mesire Alanı kamp faaliyetleri ve doğa sporları için dört mevsim doğayla iç içe olma imkânı sunuyor. Yeşil Gölü çevreleyen doğada yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün.