Çorum’da bir vatandaş yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin akıbetini CİMER’e sordu.

3 yaşındaki çocuğunun çürüyen dişlerinin Çorum’da tedavi edilemediğini, Ankara, Samsun ve Kırıkkale’ye sevk edildiğini dile getiren vatandaş duruma isyan etti.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş, hastaneden randevu almanın çok zor olduğunu aldığında da başka şehirlere sevk edildiğini belirterek, “Çocuğumun diş problemi var başka şehirlere sevk edilmek istemiyoruz. CİMER’e yeni Diş Hastanesi ne zaman açılacak diye sormuştum, 25 Mart’ta hizmete gireceğinin öngörüldüğü yanıtını verdiler ancak hastaneden ses seda yok. Ne zaman açılacak bu hastane?” diye sordu.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yapımının yılan hikayesine döndüğünü savunan ve yetkililere hastanenin ne zaman biteceğini soran vatandaş, artık başka şehirlere diş sağlığı sorunları nedeniyle gitmek istemediklerini kaydetti.

CİMER’den ise gelen yanıtta şu ifadeler yer aldı: “İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bütün hastanelerimiz için eksik olan branşlara taleplerimiz düzenli olarak Sağlık Bakanlığına bildirilmekte olup, yeni atamalarla birlikte bu ve benzeri sıkıntılar giderilmiş olacak.”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüsü'nde 2022 yılının Eylül ayında temeli atılan Diş Hastanesinin projesi tamamlandığında 50 ünitenin yer alacağı, diş ameliyatları, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı ve röntgen odaları olması bekleniyor.