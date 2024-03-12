Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyüne rüzgar enerjisi santrali kurulacak.

R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla, Samsun ve Amasya sınırında yer alan Doğan köyündeki 120 ada 1-2 numaralı parseller ile 121 ada 13-14 numaralı parseller acele kamulaştırılacak.

Öte yandan Adana, Antalya, Artvin, Denizli, Gaziantep, Kilis, Konya, Muğla ve Sakarya'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.