S.S Anne Lezzeti Kadın girişimi üretimi ve İşletme Kooperatifi adı altında yaklaşık 10 gün önce kurulan Elvançelebi Organik Mutfağı kadınları ürettikleri organik yiyecekleri satarak aile ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

Elvan Çelebili kadınlar ilk organik ürünlerini de Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan çadırda açtıkları stantlarda satışa sundu.

Elvan Çelebi Organik Mutfağı’nın kuruluş hikayesini anlatan kurucu başkanı emekli öğretmen Sevgi Altınok (71) köyde kendi imkanlarıyla ürettikleri ve yetiştirdikleri her şeyin organik olduğunu ifade etti. Eşiyle birlikte emekli olduktan sonra köylerine döndüklerini ve kadınların üretime dahil olması için Elvan Çelebi Organik Mutfağı’nı kurduklarını anlatan Altınok, “Ben kurucu başkanım, mutfağımızın şimdi ki başkanı Emine Aksüyek. Bizim kadınlarımız çok marifetli, zamanlarını boşa harcamak yerine üreten tarafta olmaları amacımızdıKadınlarımız çok marifetli, zamanlarını boşa harcamak yerine üreten tarafta olmaları amacımızdı. Aramıza tüm köy kadınlarımızın katılmasını istiyoruz amacımız sadece üretmek, satmak değil kendimizi de geliştirmek olmalı. Geleneklerimizi göreneklerimizi, yerel tatlarımızı unutmamalıyız. Elvan Çelebi’nin sarığı burma baklavası çok eskilere dayanır bizim de hedefimiz bize özgü bu tatları yaşatmaya devam etmek.” diye konuştu.

Altınok, Elvan Çelebi’ye ait sarığı burma baklava, su böreği (tereyağlı) ve yufka ekmeğinin coğrafi işaretli ürünler olması için başvuru yapmaya hazırlandıklarını vurguladı.