Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı