Çorum’un köklü gelenekleri ve yaşayan kültürel mirası, yürütülen titiz çalışmalarla kayıt altına alınmaya devam ediyor. 2025 yılı kapsamında yapılan incelemeler sonucunda belirlenen 15 yeni unsur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak ulusal envantere kaydedildi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen saha çalışmaları önemli sonuçlar verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş başkanlığında yürütülen çalışmalara; Atiye Nazlı, Altuğ Ortakcı, Mehmet Okumuş, Özkan Arslan ve Sezai Yeşil katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye’nin “Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri”ne Çorum’dan 15 yeni unsur daha eklendi.

Envantere kaydedilen değerler arasında; ebru sanatı, ağaç işçiliği ve ahşap oymacılığı, keçecilik, yorgancılık, folklorik bebek yapımcılığı, çömlekçilik, saraçlık, kalaycılık, taş oymacılığı ve işlemeciliği, geleneksel ayakkabı yapım ustalığı, halk ozanlığı, Çorum halayı, yufka ekmeği, yoğurt kültürü ve oya sanatı yer aldı.

KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ GENİŞLİYOR

Son eklemelerle birlikte Çorum’un ulusal envanterdeki kayıtlı unsur sayısı 17’den 32’ye yükseldi. Elde edilen bu başarıyla Çorum, Karadeniz Bölgesi’nde en çok unsur kayıt ettiren iller arasında ikinci sıraya yükselirken, Türkiye genelinde de bu alanda öne çıkan iller arasında yer aldı.

2026 yılı için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 20 yeni unsurun belirlenerek dosya hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

İl Müdürü Sümeyra Bektaş, yapılan tescil çalışmalarının yalnızca bir kayıt süreci olmadığını, aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir yol haritası sunduğunu vurguladı.

