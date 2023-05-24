İl Temsilciliği görevine Şeyda Topuz’un gelmesinin ardından gerek okul faaliyetlerinde gerekse özel müsabakalarda önemli bir kitleye hitap etmeye başlayan curling branşının ilk kulübü kuruldu. Önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Çorum Curling Spor Kulübü’nün ilk genel kurulu gerçekleşirken, görev dağılımı da yapıldı. Şeyda Topuz’un başkanlığını yaptığı Çorum Curling Spor Kulübü’nde Mustafa Ertan Tabuk Başkan Yardımcısı, Aytaç Taşaner Sayman, Özge Öztürk Genel Sekreter, Gamze Ülkü Asil Üye, Selim Ülkü, Murat Doğan, Ayşegül Karaca Doğan, Süheyla Biçer ve Mehmet Biçer yedek üye oldu.

Çorum Curling Spor Kulübü’nün Denetim Kurulu Başkanlığı görevi Alev Bıyıkoğlu’na verildi. Denetim Krulu’nun asil üyeleri Rohat İhtiyatoğlu ve Ertuğrul Atmaca’dan oluşurken, Emin Kır, Ömer Aydın ve Sıtkı Akça ise Denetim Kurulu’nun yedek üye listesine dâhil oldu. Samed Karaca, Ümit Tiryaki, Şahin Topuz ve Neyran Doğu ise kulüp üyesi oldular.

Çorum’un ilk curling kulübü olan Çorum Curling Spor Kulübü’nün ilk başkanı olan Şeyda Topuz ise kendisine bu yolda destek veren herkese teşekkür etti. Çorum’da curling branşının son yıllarda önemli bir yükseliş içerisinde olduğunu da ifade eden Topuz, “Son yıllarda yaptığımız faaliyetlerle ciddi bir kitleye ulaştık. Çorum’un curling kulübüne ihtiyacı vardı bizde bu ihtiyaca karşıladık. Curlingi seven Çorumlulara kulübümüz hayırlı olsun. Kapımız bu spora gönül veren herkese açık. Okul sporları bazında önemli başarılar elde etmiştik. Şimdi önümüzdeki yıllardan itibaren kulüp bazında da önemli başarılar elde etmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)