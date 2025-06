Bir süre önce Nazente Yalçınkaya ve Ömer Pekmezli tarafından kurulan ve faaliyete geçen GeceGündüz Restoran için Cumartesi günü saat 13.00’de görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Sekreteri Ünal Ceylan, CHP İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz ile çok sayıda davetli katıldı.

Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 25/A (Esnafevleri Camii yakını) adresinde hizmet vermeye başlayan restoran haftanın 7 günü 24 saat açık olarak Çorumlulara hizmet verecek.

Her türlü et ve tavuk ızgara çeşitleri ile birlikte İşkembe, Mercimek, Ezogelin, Paça, Ekmekli Paça, Tavuk Suyu, Beykoz, Beyran gibi çorba çeşitleri, kahvaltı çeşitleri ve özel sarımsak soslu tavuk döner ile Çorumlulara hizmet verecek olan GeceGündüz Restoran açılışa özel hafta boyunca indirimler de uygulamaya başladı.

Nazente Yalçınkaya ve Ömer Pekmezli yaptıkları açıklamada 7 gün 24 saat açık olacak olan ve herkesin damak tadına hitap eden enfes lezzetlerini tatmak isteyen tüm Çorumluları restoranlarına davet etti. Yalçınkaya ile Pekmezli ayrıca 0364 666 14 12 numaralı telefondan sipariş verilebileceğini de söyledi.

Editör: Haber Merkezi