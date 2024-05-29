İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin kırsal bölgelerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı olurken, ilçe merkezinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağışta bazı caddeler göle dönerken uluslararası D-100 karayolunun bir kısmı da sular altında kaldı. Fırtınada ise çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler uçuştu. Belediye ekipleri sağanak yağmurda tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için çalışma yaptı.

Editör: İHA AJANS