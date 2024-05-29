Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde akşam üzeri dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından yer yer beyaz örtü oluştu. Yağış sonrası ekili olan tarım arazileri zarar görürken, köy içerisindeki yollarda da hasar meydana geldi.

Selin yolu ulaşıma kapattığı köy sakinleri köyden geçen dere yatağı olmadığı için yolların ikiye bölündüğünü dile getirerek İl Özel İdareden köylerine dere yatağı yapılmasını istedi.