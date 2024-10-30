Bayat Kaymakamı Kerem Yücel, kutlama etkinlikleri çerçevesinde makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Törende öğrenciler şiirler okuyup halkoyunları gösterileri sundu.

DODURGA

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama etkinlikleri, Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda devam etti.

Burada Vatansever, Belediye Başkan Vekili Serdar Biçer ile vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vatansever, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza verdiğini, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanını ortaya koyduğunu vurgulayan Vatansever, halkın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını kaydetti.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda başarı elde edenlere ödülleri verildi.

OSMANCIK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Osmancık ilçesinde tören yapıldı.

Kaymakam Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tören alanında vatandaşların bayramını kutladı.

Duman, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'i kurup, bizlere mukaddes bir emanet sıfatıyla miras bırakan tüm kahramanlarımıza minnettarlıklarımızı bildiriyoruz." dedi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi, müzik ve şiir dinletileriyle devam eden etkinlikte Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye grenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlamalar bayrak gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.

İSKİLİP

İskilip’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Şehir Stadyumu'nda yapıldı.

Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Adem Gökkuş, halkın bayramını tebrik etti.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden etkinlikte Belediye İskilipspor Güreş Takımı da gösteri sundu.

Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri protokol mensuplarınca verildi.

Kutlama etkinliği geçiş töreniyle sona erdi.

LAÇİN

Laçin Kaymakamı Emre Konak, makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

OĞUZLAR

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra protokol üyeleri, kortej yürüyüşüyle törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende Kaymakam Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Oğuzlar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam eden etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KARGI

İlçe Stadı'ndaki kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu programda paraşütçüler, Türk bayrağı ile stada iniş yaptı.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile siyasi partilerin temsilcileri, emniyet ve askeri personel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ