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*** Umut Radyo’da canlı yayınlanan “Çorum Güncesi” programında, Meltem Danışman Çınar’ın konuya ilişkin sorusu üzerine, sembolik hastane temeli atılması ve yine sembolik toplu konut anahtarı dağıtılması ile ilgili görüşlerini dile getiren Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı:

*** “Çorum’un üvey evlat muamelesi gördüğünü, ben yıllardır yazıp söylüyorum. Sanayileşmede bölgenin lokomotifi olma potansiyeline sahip Çorum’a ‘sanayi kenti’ olabilmesi için gerekli havalimanı, tüm çırpınışlarımıza rağmen gündeme alınmazken, işletilme şansı sıfır olan yerlere devasa havalimanları yapıldı. Üstelik Çorum’un, fiziki gerçekleşmesi % 24.37 düzeyine gelmiş bir havalimanı inşaatı da varken…”

*** “Çorum’un haklı havalimanı talebine karşı Ankara’da bir duvar örüldü. Çorum’u temsil edenler de, korkularından havalimanının ha’sını ağızlarına alamadılar.”

*** Çorum’un asırlık özlemi olan demiryolu konusunda da somut bir sonuca ulaşılmış değil. Delice-Çorum hızlı tren hattının yapımı devletin yatırım programına alındı, ama ödenek yok. Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Demiryolu geliyor diye Çorumlu oyalanıyor. Biz ise, bu projenin hızlandırılması için nefes tüketip duruyoruz.”

*** “Ulaşım altyapısını tamamlayın, bakın görün, Çorum bölgesel kalkınmanın nasıl lokomotifi oluyor.”