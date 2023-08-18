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Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı bu yıl 5 önemli ihaleye çıkacak. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Hattı, 5,5 milyon yolcu ve 2 milyon ton yük taşıyacak. Dörtyol-Hassa, Aksaray-Ulukışla-Yenice YHT ve Kırıkkale-Çorum hatları da sırada.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2023 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, yılın ikinci altı ayında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projeleriyle ilgili planlanan ihalelere ilişkin bilgilere yer verildi. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar ihaleye çıkılacak Ankara İstanbul Sürat Demir Yolu Projesi ile Ankara-İstanbul arası yolculuk süresinin 80 dakikaya inmesi amaçlanıyor.

ORTA KORİDOR TAMAMLANACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesinde İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının 2028 yılına kadar yapılacağı bilgisine yer verilmişti. Yılsonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanacağı bekleniyor.