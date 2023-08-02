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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2023-2024 Sezonunda görev yapacak olan klasman hakem ve gözlemcilerini açıkladı. Çorum’un klasmandaki hakem sayısı eksilirken, klasmanlarda başka bir değişiklik olmadı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Ecevit geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da B klasman hakemi olarak yerini korudu. Geçen sezon C klasman hakemi olarak maçlarda düdük çalan Celal Bayraklı, MHK’nin açıkladığı yeni listede yer almadı.

Çorum’un Kadın Bölgesel Hakem klasmanındaki ismi Nuriye Çınar Bal, geçen sezon olduğu gibi yine Bölgesel Amatör Lig’de maçlara çıkmaya devam edecek. Çiğdem Varan ve Hatice Yıldırım Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanında, Ertuğrul Ramazan Boyraz Bölgesel Hakem klasmanında, Erdal Uncuer de Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanındaki yerlerini korudular.

Gözlemci klasmanında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Durmuş Buyruk, Mustafa Bıçakcı, Özcan Genel, Özgür Demirci ve Recai Kuzey, Bölgesel Gözlemci klasmanında yer almaya devam ettiler.