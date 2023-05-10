Sanayileşmede ve ihracatta büyük başarılar gösteren Çorum’un, hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığını, taleplerinde daha güçlü ve ısrarcı olması gerektiğini vurgulayan Kayrıcı, “Bu konuda hemşehrilerimin bana güvendiklerini biliyorum. Tam bir sorumluluk duygusuyla hareket edeceğimden herkesin emin olmasını isterim.” diye konuştu.

14 Mayıs seçiminin, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıdığına da işaret eden Vahit Kayrıcı, “Rusya, Ukrayna ile savaşa sürüklenerek pasifize edildi. Sırada Türkiye var. Onun için milli birlik ve beraberliğimiz konusunda azami hassasiyet göstermek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz.” ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)