Değişim Eğitim Kurumları tarafından ilk 3’e giren öğrencilere bur sağlanacağını belirten Kurum Müdürü Özge Anaklı, dereceye giren tüm öğrencilere plaket takdiminde bulundu.

Velilerinde katılım sağladığı törende başarılı öğrenciler için pasta kesilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Değişim Akademi Kurucu Müdürü Özge Anaklı tören sonrası yaptığı açıklamada,Değişim öğrencilerinin Türkiye ve il genelinde derece yaparak Çorum’un gururu tablosunu oluşturduklarını belirterek, “ Başarının adresi olmaktan gurur duyuyoruz. Bir eğitimci olarak şu an gururu kelimelerle izah etmem mümkün değil. Başarıya ulaşmayı hedefleyen tüm öğrencileri kurumlarımıza davet ediyorum “ ifadelerini kullandı.