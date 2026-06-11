SAMSİAD Başkanı ve ORKASİFED Başkan Yardımcısı Süleyman Ferşat Eldemir, Çorum’da gerçekleştirilen ORKASİFED Zirvesi’nin örnek bir organizasyon olduğunu belirterek, ev sahipliği için Çorum’a teşekkür etti.

Eldemir, yaptığı açıklamada ORKASİFED tarafından düzenlenen zirvenin gerek içeriği gerekse organizasyon kalitesiyle iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Zirvede ekonomi, sanayi, yatırım ve bölgesel kalkınma konularının ele alındığını belirten Eldemir, programın aynı zamanda Çorum’un tarihini, kültürünü ve sahip olduğu değerleri tanıtma açısından da büyük başarı gösterdiğini söyledi.

Eldemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum’da gerçekleştirilen ORKASİFED Zirvesi, sadece bir iş dünyası buluşması değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve tarihi mirasını katılımcılara hissettiren çok özel bir organizasyon oldu. Program boyunca Çorum’un sahip olduğu değerlerin estetik ve etkileyici bir şekilde sunulması bizleri son derece memnun etti. İş dünyasının yanı sıra dostlukların ve bölgesel dayanışmanın güçlenmesine de önemli katkı sağlandı.”

“ÇORUM ÖRNEK BİR EV SAHİPLİĞİ SERGİLEDİ”

Çorum’un misafirperverliği ve organizasyon başarısına dikkat çeken Eldemir, ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Başta ORKASİFED Başkanımız Sayın Semrin Kaleli olmak üzere organizasyonda emeği bulunan federasyon ve dernek yöneticilerine, üyelere, sponsor kuruluşlara ve özellikle Ahlatcı Holding’e teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerini her aşamada hissettiğimiz Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın ve tüm Çorum bürokrasisi örnek bir ev sahipliği sergilemiştir.”

“BİRLİKTELİK TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRECEKTİR”

Sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmadaki rolüne de değinen Eldemir, ORKASİFED çatısı altında oluşturulan iş birliği kültürünün Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Eldemir, “Karadeniz ve Orta Anadolu iş dünyasının ortak akıl etrafında buluşması, şehirlerimiz arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden iş dünyası kuruluşlarının ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Çorum’da ortaya konulan bu güçlü organizasyon ve birliktelik, geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmıştır.” dedi.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Çorum’un son yıllarda sanayi, üretim ve marka şehir kimliği açısından gösterdiği gelişimin takdire şayan olduğunu belirterek, şehrin bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Organizasyona emek veren ORKASİFED yöneticilerinden bir grup…

TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sefa Targıt moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kalkınmanın Yeni Aklı: Sahadan Stratejiye Dönüşüm” oturumunda Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yerelden ulusala kalkınma stratejilerini değerlendirdi.

Hemşehrimiz Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel, “Medeniyetin Yeniden İnşası: Değerler, Üretim ve Gelecek” başlıklı bir sunum yaptı.

Doç. Dr. Önder İpek moderatörlüğünde düzenlenen “Medeniyetten Geleceğe Hitit Dokusu: Hitit Keteni” panelinde Prof. Dr. Befru Büyükbayraktar, Prof. Dr. Özlenen Erdem İşmal ve Prof. Dr. Aygül Süel, 3.500 yıllık kültürel mirasın sürdürülebilir kalkınmaya katkısını konuştular.

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı bölgesel kalkınmanın akademik ve ekonomik boyutlarını ele aldılar.

“Ticaretin Ticaretten Finansmanı ve Halka Arz” panelinde; Kaan Kiziroğlu moderatörlüğünde Türkiye Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, ColendiBank Genel Müdür Vekili Şükrü Tuğbay Kumoğlu ve Mercan Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar iş dünyasının finansman ihtiyaçlarını değerlendirdi.