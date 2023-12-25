Aralarında Ankara, Bursa, İnegöl, Sakarya, Mardin, Düzce, Sivas, Adana, Kırşehir, Denizli, Rıza, Erzurum, Amasya başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 25 ağaç işleri ve mobilyacı odası başkanı ikincisi düzenlenen istişare toplantısını Çorum’da gerçekleştirdi.

Farabi Caddesi üzerindeki Nurlar Köşk Lokantası’nda önceki gün düzenlenen ve mobilya sektörünün genel durumunun ele alındığı istişare toplantısında yaklaşık 12 yıldır süren uzun uğraşlar sonucunda sorunlarını çözerek temel atma durumuna gelen Çorum Mobilyacılar Odası ile Ahi Evran Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç’ı tebrik eden oda başkanları ayrıca gerek Çorum Belediye Başkanlığı gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği döneminde önemli katkılar sağlayan Zeki Gül ile de buluşma imkanı buldu.

Kendi illerinde kooperatifleşme adına bazı adımlar atan esnaf odası başkanları yaşadıkları sorunları eski Bakan Müşaviri Zeki Gül ile istişare ederek çözümü noktasında da görüş aldı.

KILIÇ’A KUTLAMA

Toplantı için ilimize gelen 25 ağaç işleri ve mobilyacı odası başkanı ilk olarak uzun uğraşlar sonucu Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin yapımı ile ilgili sorunları aşan ve inşaatını başlama noktasına getiren Yalçın Kılıç’ı kutladı. Yalçın Kılıç da süreçle ilgili oda başkanlarını bilgilendirerek teşekkür etti.

Çorum Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yalçın Kılıç; bakanlıktaki bütün sorunların bittiğini ve bahar aylarında Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin temelinin atılacağını belirterek bugüne kadar büyük desteklerini gördükleri AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül’e esnafı adına teşekkür etti.

KILIÇ’TAN ZEKİ GÜL VE

BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Türkiye'nin dört bir yanından dünyanın merkezi, sanayi ve leblebinin başkenti Çorum’a gelerek Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne hayırlı olsun nezaketinde bulunan mobilyacı esnaf odası başkanları ile sektörün sorunlarını da ele alacaklarını söyleyen Yalçın Kılıç, bu tür toplantıların esnaf sanatkarlar için verimli olacağına inandığını vurguladı. Kendilerini kutlamak üzere davetlerini kırmayarak binlerce kilometre yol kateden oda başkanlarına teşekkür eden Yalçın Kılıç: “Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi asla bozmasın” diye konuştu.

Mobilyacılarla ilgili toplantıların İnegöl’de başladığını da hatırlatan Kılıç, ülke genelindeki bazı odaların kooperatif çalışmaları yaptıklarını, bu konuda hem Çorum’un deneyiminden hem de Bakan Müşaviri Zeki Gül’ün deneyimlerinden yararlanmalarını istediklerini de kaydetti.

GÜL: “ESNAF SANATKARA

DESTEKLERİM SÜRECEK”

Toplantıda daha sonra söz alan Zeki Gül ise konuk başkanların ilimize gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf sanatkarın ülkenin bel kemiği olduğunu vurgulayarak kendisinin gerek Belediye Başkanlığı gerekse Bakan Müşavirliği döneminde esnaf sanatkarın tüm sorunlarında yanında olmaya gayret gösterdiğini ifade eden Zeki Gül, Konya’da da büyük sıkıntılara yol açan JİPS’li toprak yapısı kararının kaldırılmasına yönelik olarak verdiği mücadeleden bahsetti.

Bu karar sonrası gerek Ahi Evran Sanayi Sitesi, gerek Zanaatkarlar Kooperatifi gerekse Çorum’daki sanayi sitelerinin büyük bir sorununun çözülmüş olduğunu belirten Gül, bir grup esnafın da yeni yer talebi ile ilgili sorunun da çözülerek ilimiz esnafının ve sanayicinin önünün açıldığını vurguladı.

Çorum’da buluşan ve güzel bir birliktelik örneği sergileyen mobilyacı odası başkanlarının çeşitli sorunlarıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Zeki Gül gerek Kuzey Irak’ta şehit olan 12 kahraman askerimiz gerekse Filistin ve Gazze’de şehit olan masumlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini de iletti.

Bu ülkede esnafın her zaman ülkenin geleceğiyle ilgili katkıyı düşündüğünü belirterek Türk milletinin teröre gereken cevabı yine vereceğini vurgulayan Zeki Gül, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşların emrinde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.