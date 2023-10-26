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Uluslararası Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Türk Dünyası Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Spor Oyunları İstanbul'da başladı. Dünya genelinden çok sayıda özel sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü'nden Enes Borucu, Elif Demircan, Merve Özlü atletizm branşında, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nden Merve Peker de masa tenisi branşında hem Çorum'un, hem de Türkiye'nin madalya umudu olacaklar.

Çorumlu sporcular bu organizasyonun ardından yine milli forma ile Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecekler. 2024 yılının Mart ayında ise yine Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Olimpiyatları'nda mücadele eden Çorum'un gururu olmaya devam edecekler.



