Bakan Tekin'e “hayırlı olsun” dileklerini ileten Ahlatcı, bakanlığın Çorum'daki hizmetlerine ilişkin taleplerini iletti.

Çorum’daki eğitim projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaret ile ilgili bilgi veren Ahlatcı, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’ ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerimizi ilettik ve değerli çalışmalarında başarılar diledik. Ayrıca, şehrimiz Çorum'un gelişimi için destek taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımızın hassasiyetiyle şehrimizin ihtiyaçlarının karşılanacağına olan inancımız tam. Halkımızın refahı ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için var gücümüzle çalışacağız inşallah" dedi.

Çorum'da eğitim yatırımlarının AK Parti zamanında en yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden Ahlatcı, en büyük yatırımın eğitime, çocuklara ve gençlere yapıldığını söyledi.