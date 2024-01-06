Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde 9 isim muhtarlığa adaylığını açıkladı, çalışmalarına başladı. Mevcut Muhtar Hasan Kızıltepe yeniden aday olmayarak İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adaylığını açıklarken, birçoğunun çalışmalarına aylar öncesinden başladığı öğrenilen Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerinde yarışın kıyasıya geçeceği gözüküyor.

Bahçelievler Mahallesi’nde 5 yıldır Muhtar Azalığı görevini sürdüren Hasan Bulut başta olmak üzere, 2019 seçimlerinde yarışı çok az bir oyla geride tamamlayan Emine Özten, yine 2019 Seçimleri’nin ardından seçim çalışmalarına başlayan Kamil Deveci, daha önceki yıllarda da muhtar adayı olan Erol Bağcı’nın yanı sıra Nihat İnaç, Orhan Başaran, Ümit Hoşgör ve Serkan Kaya gibi isimler de muhtarlık yarışı için sahaya inmiş bulunuyor.

Öte yandan Nüfus Müdürlüğü görevinden emekli olmayı düşünen Aziz Önal da şubat ayında muhtarlığa aday olacağını açıkladı.

Kentimizin en büyük mahallelerinden ve nüfusu itibariyle birçok ilçemizden de büyük olan Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlık yarışının hayli hareketli geçeceği gözlenirken, önümüzdeki süreçte yeni muhtar adaylarının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.