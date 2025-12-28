Laçin ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 2 bin metrekare kapalı sera alanı, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Ergene ve Laçin Ziraat Odası Başkanı Tahir Türkoğlu tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette; yeşil soğan, iceberg marul, kıvırcık marul, lolorosso marul ve maydanoz yetiştiriciliği yapılan serada yürütülen üretim faaliyetleri yerinde incelendi. Üreticiden, modern sera koşullarında gerçekleştirilen üretim süreci, kullanılan teknikler ve verimlilik hakkında detaylı bilgiler alındı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, TKDK desteklerinin ilçede modern seracılığın yaygınlaştırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, “TKDK destekleri sayesinde ilçemizde modern seracılığın yaygınlaştırılması, üretim çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu tür yatırımlar hem üreticilerimizin gelir düzeyine katkı sağlamakta hem de bölge tarımının gelişimine önemli bir ivme kazandırmaktadır” dedi.

Taş, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tarımsal yatırımları desteklemeyi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi