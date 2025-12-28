Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Çalışmaları” kapsamında Çorum pilot il olarak seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çalışma ile halkın uzun yıllardır alışık olduğu beyaz ekmeğin doku ve yapısına benzeyen, ancak mümkün olan en yüksek oranda tam buğday unu içeren, uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir bir kampanya ekmeğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edilerek; üretim süreçlerinde numune alma, deneme üretimleri ile kalite, lezzet ve tüketici kabulüne yönelik değerlendirmelerin düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, tam buğday ekmeğinin besleyici değerleri korunarak, vatandaşların damak tadına uygun ve günlük tüketimde tercih edilebilir bir ürün ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti. Geliştirilecek ürünün, il genelinde mümkün olan en fazla noktada vatandaşlarla buluşturulması hedefleniyor.

Lif oranı yüksek, dengeli beslenmeye katkı sağlayan ve sağlıklı yaşamı destekleyen bu çalışmaya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edilirken, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK