Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında, başkanlar ve başkan yardımcılarının katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde sunulan mevcut sağlık hizmetleri ele alınarak 2026 yılı sağlık hizmetleri sunumuna yönelik hedef ve planlamalar masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; sağlık tesislerinin hizmet kapasitesi, personel durumu, tıbbi cihaz ihtiyaçları, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile halk sağlığı hizmetleri başta olmak üzere tüm sağlık hizmet alanları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi. Mevcut durumun ayrıntılı analizinin yanı sıra, 2026 yılına yönelik eylem planı da gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, Çorum’a kazandırılması planlanan yeni sağlık hizmetleri ve projeler üzerinde durularak, hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik hedef, strateji ve öncelikler belirlendi.

Değerlendirme toplantısı, 2026 yılı sağlık hizmetleri planlamalarının netleştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir vizyon oluşturulması açısından verimli bir şekilde tamamlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR