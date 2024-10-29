Sungurlu’nun kağıt ve ambalaj sektöründeki gururu Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj, 23-26 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan Avrasya Ambalaj Fuarı’na katıldı.

Sektörün farklı kollarında faaliyet yürüten firmalar, yeni ürünlerini ve ileri teknolojilerini tanıtmak için fuarda yerlerini alırken, Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj da fuarda stant açtı.

Sun-Ka Kağıt Genel Müdürü Zeki Öztekin ve Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin fuarda ikili görüşmeler yaparak konuklarıyla yakından ilgilendi.

Editör: HABER MERKEZİ