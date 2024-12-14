Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum’da görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Oğuzlar Altın Koz Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında ilçenin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili açıklama yapan Cebeci, Belediye Başkanı olduktan sonra, insanların bölgeyi tanımadığının farkına vardığını söyledi.

TURİZM NOKTASINDA UNUTULMUŞ BİR YER

İlçenin coğrafi yapısı bakımından barajı ile dağları, doğası, hava sporları, su sporları ve doğa sporlarına uygun bakir kalmış bir ilçe durumunda olduğunu ifade eden Cebeci, bölgenin geçim kaynağı olarak coğrafi işaretli kaliteli Oğuzlar cevizi üreticiliği ile Türkiye’de isim yapmış bir noktada olmasına rağmen turizm noktasında unutulmuş bir yer olduğunu savundu.

İlçede turizmi geliştirmek adına projeler geliştirdiklerini anlatan Cebeci, “Denizi olmayan Çorum ilimizi, baraj üzerine yapacağımız yüzer havuz projemizi hayata geçirerek tatile gidemeyen insanlarımızın ayağına denizi getireceğiz. İnsanlarımızın tekne turlarının yapıldığı, kanolara, yunuslara binildiği, yelken yarışlarının yapıldığı, olta balıkçılarının huzur bulduğu bir bölge hayalimizdir.” diye konuştu.