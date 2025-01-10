Toplantıya Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve ile kentin güvenliğini sağlamakla görevli birimlerin temsilcileri katıldı.

Asayişe ilişkin mevcut durum, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde masaya yatırıldığı toplantıda, suç oranlarındaki değişiklikler, asayişi tehdit eden faktörler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.

Vali Çalgan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, asayişin sağlanmasında kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına teşekkür etti. Ayrıca, asayişin güçlendirilmesi için alınacak yeni tedbirler ve yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi.

Çorum’un huzurlu bir şehir olmaya devam etmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Vali Ali Çalgan, toplantının verimli geçtiğini ve ildeki güvenlik ortamının sürekli iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ