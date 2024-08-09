Toplantıya, ilgili kurum yetkilileri katıldı ve sorumluluk alanlarındaki tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Çorum’daki altyapı hizmetlerinin (Belediye, Karayolları, YEDAŞ, Telekom, Çorumgaz) iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaların eme alındığı toplantıda ilgili kurum amirleri sorumluluk alanları içerisinde bulunan, ilimiz genelinde tamamlanan, devam etmekte olan ve planlanan altyapı projelerinin son durumları hakkında Vali Dağlı’ya bilgi verdiler.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Vali Dağlı, altyapı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve projelerin zamanında tamamlanması için tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti. Bu toplantı, Çorum’daki altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Editör: RIFAT KARA