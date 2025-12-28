Çorum'da, geçtiğimiz Eylül ayında kutlanan 38. Ahilik Haftası’nda Yılın Ahisi seçilen Kasaplar ve Celepler Odası’na kayıtlı Selim Kölegöz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından onurlandırıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür beraberinde Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Yılın Ahisi Selim Kölegöz ile birlikte Türkiye Ahilik buluşması kapsamında Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni’ne katıldı.

SELİM KÖLEGÖZ’E BERATINI

CEVDET YILMAZ TAKDİM ETTİ

Törende Çorumlu Ahi Selim Kölegöz’e beratını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ahilik değerlerini yaşatmak için kararlı olduklarını belirterek, “Ticaret Bakanlığı olarak; esnaf ve sanatkârlarımızı sadece ekonomimizin değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızın, kültürel mirasımızın ve yerel kalkınmamızın temel direği olarak görüyoruz. Bu anlayışla; Ahilik geleneğini yaşatmaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz’’ dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de, Ahilik kültürüne verdikleri kıymet ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve programın hazırlanması ve davetleri için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür etti.

KAYRICI VE PALANDÖKEN’E ZİYARET

Birlik Başkanı Recep Gür, törenin ardından Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Yılın Ahisi Selim Kölegöz ile birlikte MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyarette Çorumlu esnaf ve sanatkarların selamını ileten Başkan Gür, Milletvekili Kayrıcı ve Bendevi Palandöken’e sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi