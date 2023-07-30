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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum’da Haziran ayında ihracat 128,9 milyon dolar, ithalat 184,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da 6 ayda 735 milyon 857 bin dolar yapıldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

Türkiye’de Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi. Öte yandan ülke genelinde Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat ise yüzde 17,5 azaldı.

BÖLGE İLLERİNDE İTHALAT-İHRACAT

Türkiye genelinde Haziran ayında hem ithalat hem ihracat artarken bölge illerindeki rakamlarda ortaya çıktı. Buna göre Çorum, Haziran ayında 128,9 milyon dolar ihracat, 184,8 milyon dolar ithalat yaptı. Samsun’da Haziran ayında ihracat 101,7 milyon dolar, ithalat 112,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken; Tokat’ta ihracat 2,7 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar, Amasya’da ise Haziran ayında ihracat 14,5 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar oldu. Ayrıca Çorum’un 6 aylık ihracatı 735 milyon 857 bin dolara ulaşırken, ithalatı da 1 milyar 973 milyon 343 bin dolar oldu.