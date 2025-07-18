Türkiye genelinde ihracatta son yıllarda hep ön sıralarda kendine yer bulan ve 3 yıldır aralıksız şekilde ihracatında 2 milyar dolarlık rakamları geride bırakmayı başaran Çorum 2025 yılının ilk 6 ayında ise 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracata ulaşarak ülkede 13’ncü sırada kendine yer buldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracatı bulunan ve 2024 yılını ise 4 milyar 311 milyon dolarla kapatan Çorum’da 2025 yılının ilk 6 ayında ise 2023 yılı genelini geçerek 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar ve Nisan ayında ise 351 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum’un Haziran ayı rakamları ise 367 milyon dolar olarak açıklandı. Buna göre Çorum’un 6 aylık ihracat rakamı 2.5 milyar doları geçti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre yapılan açıklamada: “T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2025 yılı Haziran ayında Çorum, ihracat sıralamasında 367 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını %35,80 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 13. sırada yer aldı. 2024 Haziran ve 2025 Haziran ayları kıyaslandığında, 96 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran dördüncü il Çorum oldu. Bu başarı, Çorum’un Haziran ayında TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını sağladı” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi