MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Çorum’a geldi. Sadir Durmaz’ı Çorum’a gelişinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ve çok sayıda partili karşıladı.

Ziyaret, partililer ve yerel yöneticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ziyarette partililerle samimi sohbetler gerçekleştiren Durmaz, yerel yönetimlerdeki çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHP’nin yerel politikaları ve hedeflerinin de ele alındığı program, karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.

MHP İl Başkanlığı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’ı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kıymetli Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi