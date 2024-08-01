2023 yılında 12 aylık ihracatı 1 milyar 887 milyon dolar, ithalatı ise 4 milyar dolar olan Çorum, 2024 yılının ilk altı ayında 1 milyar 396 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı da 1 milyar 563 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü ülke genelinde 2024 yılı Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.

Ocak-Haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre Çorum'da Haziran ayı ihracatı 196 milyon dolar, ithalatı ise 173,2 milyon dolar oldu. Samsun'da 98,3 milyon dolarlık ihracat ve 86,4 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Tokat’ta ihracat 2,7 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar olarak Amasya’da ise ihracat 10,7 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA İHRACATTA,

ÇİN İTHALATTA ÖNDE

Ocak-Haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı 10 milyar 201 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 7 milyar 785 milyon dolarla ABD, 6 milyar 962 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine tekabül etti.

Ocak-Haziran dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 22 milyar 41 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 21 milyar 281 milyon dolarla Çin, 12 milyar 765 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 675 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 135 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8 olarak hesaplandı.



Editör: HABER MERKEZİ