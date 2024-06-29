Türkiye'nin ihracatı, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çorum’da Mayıs ayında 263,9 milyon dolarlık ihracat, 298.6 milyon dolarlık ise ithalat yapıldı.

Buna göre Ocak’ta 196 milyon, Şubat’ta 197 milyon, Mart’ta 354 milyon, Nisan’da 188 milyon ve Mayıs ayında ise 263 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum’un ihracatı 1 milyar 200 milyon 440 bin dolara yükseldi. Mayıs ayındaki 298 milyon dolarlık ithalat ile birlikte 5 aylık ithalatımız da 1 milyar 389 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca Mayıs ayında Samsun’da ihracat 134,1 milyon dolar, ithalat 121,2 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 3,2 milyon dolar, ithalat 3,2 milyon dolar ve Amasya’da ise ihracat 12,8 milyon dolar, ithalat 6,7 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

6.5 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de dış ticaret açığı ise Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalışla 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2023'te yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 78,7'ye çıktı.

Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 64,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

Mayıs ayında ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 521 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolarla ABD, 1 milyar 148 milyon dolarla Irak, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkenin ardından 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 879 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 456 milyon dolarla ABD geldi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Editör: Haber Merkezi