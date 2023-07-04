Manchester United, Golden State Warriors ve Ferrari gibi dünyanın dev spor markalarının performans ve yetenek analizinde kullandığı FitLigh Trainer cihazını Çorum'da ilk kez TED Çorum Koleji Spor Kulübü ,Ata Su Sporları Spor kulübü ,Hitit Gençlik ve Spor Kulübü ve Efor Spor Kulübü de kullanmaya başladı.

Çorum'un 4 önemli kulübü geçtiğimiz gün Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen antrenmanda yetenek ve performans analizlerini FitLigh Trainer cihazı ile uyguladı. Gazi Üniversitesi Araştırmacılarından Musab Çağın ve Zeren Özkurt koordinatörlüğünde yapılan tarama sonucunda sporcuların performansları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek yüzme antrenörleri Çetin Koçak, Özgür Zihar ve Taner Karabacak'a detaylı bir şekilde rapor halinde sunuldu. Çorum'un 4 önemli kulübünde görev yapan antrenörler yaptıkları açıklamada, "Sporcularımızın gelişimlerini takip edebilmek için dünyada spor teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Yapılan analizler sonucunda sporculara uygun antrenman teknikleri ile sporcuların gelişimine daha fazla katkı sağlayarak Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında derece alacak sporcular yetiştirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.