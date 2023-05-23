AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin istikrar ya da istikrarsızlığı tercih niteliğinde olacağını savunarak, “Hemşehrilerimden 28 Mayıs’ta istikrar ve güvene oy vermelerini bekliyorum. Zira, bir yanda Meclis çoğunluğunu da kazanmış ‘istikrar’ var, diğer yanda ise ne olduğu belli olmayan masaların oyunları var” dedi.

Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Tığlı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Türker Semih İstanbullu ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini tekrarlayarak, “Tek bir oyun bile kıymetini bilerek sandıklara sahip çıkacağız. Yerli ve milli Türkiye Yüzyılı’nın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ortak paydalarının Çorum’a yatırım ve hizmet getirmek olduğunu, bu doğrultuda tüm hemşehrileriyle el ele-gönül gönüle olacaklarını vurgulayan Yusuf Ahlatcı, “28 Mayıs’ta da, ayrımsız tüm hemşehrilerimi istikrara oy vermeye çağırıyorum” diye konuştu.