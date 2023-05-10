Kırmızı-Siyah renkleriyle Çorumlu sporseverlerin gönlünde taht kuran Çorumspor, tam 56 yıl önce Çorum’u profesyonel futbol liglerinde temsil etmeye başlamıştı.

Bugün Çorum’un ikinci ligdeki temsilcisi Çorum FK, Çorumlular tarafından yine “Çorumspor” diye anılıyor. Zira, Çorumluların beklentisi de, kulüp yöneticilerinin arzusu da, tekrar “Çorumspor” adına dönülmesi. Bu nedenle biz de Çorum FK yerine Çorumspor adını kullanmayı tercih ediyoruz.

İzmir’de yaşayan Çorumlular olarak, Çorumspor’umuzu 7 Mayıs Pazar günü Menemen maçında bağrımıza bastık. Galibiyeti son anda kaçırdık, ama önümüzdeki Ispartaspor maçını kazanıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz.

Pazar günü, Çorum Güç Birliği Platformu tarafından Yamanlar piknik alanında keşkek etkinliği düzenlendi. Veli Salgın, Ali Yatar, Enver Yücel gibi hemşehrilerimizin önderliğinde, olağanüstü bir coşku ve birlik-beraberlik tablosu sergilendi. Çorumluluk ruhuyla kucaklaşıldı. Çorum oyunları oynandı, halaylar çekildi. Çorumlu sanatçıların söylediği türkülere eşlik edildi.

Keşkek etkinliğinden sonra da, Menemen Stadı Çorumlular tarafından doldurularak Kırmızı-Siyahlı takımımıza coşkuyla tezahürat yapıldı.

Özetle şunu belirtmem gerekir ki, Şampiyon Çorumspor’umuzun Spor Toto 1. Lig’deki taraftar kitlesi hazır.

İzmir takımlarıyla oynayacağı maçlarda, Çorumspor’umuzu hiç yalnız bırakmayacağız.

Aşkla, şevkle, özlemle Çorumspor’umuzu İzmir’e bekliyoruz.