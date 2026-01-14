TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Hepa Coffee Sahibi Zeynep Yarımca, Türkiye çapında bir “ilk”e imza atarak, tek kullanımlık poşet filtre kahveyi geliştirdi ve Çorum’da üretimine başladı.

Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı bağrında taşıyan Çorum’a yakışır şekilde, ürüne “Ana Tanrıça-Kraliçe” Hepat’ın adından esinlenerek Hepa adını veren Zeynep Yarımca, kahve paketinde modern cumhuriyet kadını anneannesinin, özgün kahve kupasında ise Hitit güneş kursunun figürünü kullandı. Bir kadının el emeğiyle şekillenen kupa, dayanışmayı ve üretmeyi simgeliyor.

Poşet filtre kahvede, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerini kullandıklarını belirten Zeynep Yarımca, poşet kâğıdının da yüzde 100 bioçözünür olduğunu, dolayısıyla sağlık açısından “tam doğal” bir ürün sunduklarını söyledi.

Zeynep Yarımca, üç fuara katılarak Çorum’dan çıkan bu ürünün tanıtımını yaptı ve çok olumlu geri dönüşler aldı. Hepa poşet filtre kahve, Samsun yolunda, Seyyah Park’taki tesislerinde üretiliyor.