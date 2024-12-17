AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını duyurdu.

Kaya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ve Çorumlulara uzun süredir hizmet vermekte olan Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin yapılan deprem testlerinden olumsuz çıktığını belirtti.

Önce poliklinik binasında güçlendirme çalışması için müracaat edildiğini ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden ödenek talep edildiğini kaydeden Milletvekili Kaya, “Ancak genel müdürlük tarafından yapılan değerlendirmede, güçlendirme yapılmasının ekonomik olmayacağına karar verilmiştir. Bu nedenle Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne yeni proje yapımı için ihale yapılması hususunda izin verilmiştir” dedi.

PROJE İHALESİ YAPILDI

Milletvekili Kaya yaptığı açıklamada, buna istinaden Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesinin yapıldığını dile getirerek, yeni yapılacak hizmet binasında 8 hekimli Aile Sağlık Merkezi, 8 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı semt polikliniği ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı semt polikliniği ve Fizik Tedavi Ünitesinin yapılmasının planlandığını bildirdi.