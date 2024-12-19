ÖZEL HABER

2025'e yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak konusu. Geçen yıl 17 bin liraya yükseltilen ve temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışılıyor.

Çorum’da vatandaşlara asgari ücret beklentilerini sorduk. Vatandaşlar, 17 bin lira olan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşlar asgari ücret artışıyla ilgili Çorum Haber'e şunları söyledi:

“25 bin olmalı. Başka yolu yok. Acımızdan öldük vallahi. 25 istiyoruz.”

“Türkiye’nin yarısı asgari ücretli. Vatandaş geçinemiyor. 25 bin olmalı. 10 bin lira kira veren adam nasıl geçinsin. Elektriği, suyu, doğalgazı var 25 binden aşağı olmaması lazım.”

“İNSANLARIN GEÇİNEBİLECEĞİ BİR SEVİYEDE OLMALI”

“Durum perişan, yukarıdakilere Allah vicdan versin. Asgari ücret insanların geçinebileceği bir seviyeye yükseltilmeli.”

“Asgari ücret 28 bin lira olmalı, ancak ürünlere de zam gelmemeli. Enflasyon durdurulmadığı müddetçe değişen bir şey olmuyor.”

“HAYAT ÇOK PAHALI”

“50 bin olmalı. Hayat çok pahalı. Ben Azerbaycanlıyım burada Türkler ne yapıyor nasıl geçiniyor bilmiyorum. Geçinemiyoruz, maffoldu Türkiye.”

“30 bin olmalı. İnsanlar geçinemiyor.”

“Ne kadar olsa yeter mi acaba. Bence 50 bin lira olmalı ama mümkün değil şu devirde.”

“BU HALK BUNU HAK EDİYOR”

“Asgari ücret 5 bin lirayı geçmemesi lazım, emekli maaşı da 2 bin lirayı. Bu insanlara müstahak. 22 yıldır ülkeyi yönetmeyi bilmeyen adamların yalanına inananlara az bile yapıyorlar. Muhalefet de farklı mı? 128 milyarı soramayan bir muhalefet var, emeklisine işçisine sahip çıkamayan bir muhalefet var.”

“En az 25 bin lira olması lazım. Geçinmek zor bugünlerde. Ev kiraları olmuş 10 bin TL. Bunun mutfağı, faturaları var. Zor…”

“İNSANLAR GEÇİNEMİYOR”

“35 – 40 da olsa hakkı. İnsanlar geçinemiyor. Bizlerin maaşına zam gelmeden her şeye zam geliyor zaten. Daha almadan eriyor maaşlarımız. İnsanların hakları yeniliyor.”

“600 milletvekili ne iş yapıyor, Erdoğan 300’e indirsin Meclis’teki vekil sayısını. Ne yapıyorlar, vatandaşın sırtından geçiniyorlar. Oturanlara para dağıtıyor. Bize niye vermiyor. 14 bin lira para alıyorum yetmiyor.”

“MARKETTE 500 LİRAYA BİR POŞET DOLMUYOR”

“30 bin lira olmalı. Hayat çok pahalı. Eskiden 250 liraya marketten dünyayı alırdık, şimdi 500 liraya bir poşet dolduramıyoruz.”

“Asgari ücret 100 bin lira da olsa yine az derler. Allah bin bereket versin 12 bin 500 lira para alıyoruz. Çalışsınlar, ek iş yapsınlar, parklarda pineklemesinler.”

“En az 27 bin lira olması gerekiyor. Milleti tatmin etmeli”

“HÜKÜMET ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇSİN”

“25 bin olmalı en az. Gerçekten çok zor.”

“Asgari ücrete hiç zam yapılmamalı. Asgari ücrete zam olmadan her şey zamlanıyor. Hükümet bu zamların önüne geçsin artık.”

“25 bin lira olmalı. Yapacaklarını sanmıyorum ama umudumuz o yönde. Piyasanın durması lazım. Tüik midir nedir uydurma rakamlar açıklıyor. Enflasyon düşüyormuş nerede? Bir aldığın malı ertesi gün aynı fiyata alabiliyor musun?”

“ASGARİ ÜCRET DE 20-21 BİN LİRA OLMALI.”

“En az 35 bin lira olmalı. Geçinemiyoruz. Biz ev hanımıyız, o kadar oy verdik neden bizi de emekli yapmıyor. İki kere sigorta girişim var ama emekli olamıyorum.”

“Emekliyim bana 17 bin yeter. Asgari ücret de 20-21 bin lira olmalı.”

“Asgari ücret 25 bin civarında olmalı. Geçinmek kolay değil. İnşallah vatandaşların umut ettiği şekilde olur.”