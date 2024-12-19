Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban bir açıklamada bulunarak site içerisinde faaliyet gösteren ve bugüne kadar doğalgaz bağlantısını yaptırmayan esnafa çağrıda bulundu.

Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Çorum Sanayi Sitesi’nde doğalgaz bağlatmak isteyen esnafımız Kooperatifimize gelerek kayıt yaptırabilirler. Değerli üyelerimiz ve işyerlerine doğalgaz bağlatmak isteyen esnafımız Çorumgaz firması ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kayıtlarımız başlamıştır. Esnafımız bu konuda ayrıntılı bilgiyi ve formlarını kooperatiften alabilir.” dedi.

Editör: Haber Merkezi